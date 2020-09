A l’occasion du Tour de France 2020, Tissot nous emmène dans les coulisses du chronométrage

A l’occasion du Tour de France 2020, Tissot, chronométreur officiel de la Grande Boucle, nous fait découvrir l’histoire et les coulisses d’une science que l’on considère souvent comme acquise et qui s’affiche souvent en petit, en haut ou en bas de votre écran, mais qui a une importance cruciale pour chaque sport : le chronométrage.

Présent au Locle, en Suisse, depuis 1853, Tissot a rapidement tissé des liens avec le monde du sport, et a abordé le secteur du chronométrage sportif en 1938, avant de devenir un acteur clé des championnats au fil du temps. Alors que le chronométrage des compétitions et la transmission des résultats s’avèrent de plus en plus complexes, Tissot est parvenu à rester à la pointe et à assurer une précision hors pair à tous les niveaux comme par exemple lors des sprints connus pour leurs écarts infimes.

Le cyclisme est l’un des sports dans lesquels l’horloger est le plus présent, avec outre le Tour de France, la Vuelta, le Giro ou encore Paris-Nice. La longue expérience de Tissot dans le chronométrage des courses cyclistes du monde entier lui vaut la confiance des organismes de réglementation pour le chronométrage, ainsi que pour la collecte et la transmission des données.