« Briser les préjugés autour du badminton et attirer de nouveaux licenciés » : la FFBaD fait sa rentrée avec une nouvelle campagne

C’est la rentrée aussi pour les 2 000 clubs de la Fédération Française de Badminton (FFBaD) impatients de retrouver leurs licenciés. Pour accompagner cette reprise, la FFBaD a souhaité déployer une campagne de rentrée à l’approche créative et militante dans sa manière de valoriser les atouts de sa discipline. Après avoir maintenu le lien avec ses 190 000 licenciés grâce au déploiement du badminton extérieur et à la mise en place d’un protocole sanitaire rassurant pour les joueurs et les joueuses, la FFBaD entend avec cette campagne conquérir un nouveau public à l’image de sa pratique : mixte, intergénérationnelle et inclusive.

La FFBaD crée l’événement avec un clip autour du slogan : « Oubliez les idées reçues. Le badminton, plus qu’un sport : un état d’esprit. Rejoignez l’équipe ! ». Réalisée par l’agence Eligans, avec les codes des clips habituellement réservés aux équipementiers, cette vidéo vise à briser les préjugés autour du badminton. Les tweets utilisés dans le clip sont de vrais messages qui ont été publiés sur la toile. Les joueurs sourient, s’amusent et prouvent par la vitesse de leurs coups que le badminton est … bien plus qu’un sport !

La FFBaD lance aussi un tryptique d’affiches mettant en avant des données factuelles qui viennent redonner de l’attractivité au badminton et répondre aux idées reçues qui persistent. Le choix s’est porté sur une direction artistique en flat design pour apporter de la rupture avec les directions artistiques des sports concurrents et insuffler de la modernité.