Saucissons, 2 CV et bobs Vichy, la caravane Cochonou arpente son 22ème Tour de France

Pour son 22ème Tour de France, Cochonou sera cette année encore un indéboulonnable de la Grande Boucle, notamment avec ses légendaires 2 CV. Pour la marque préférée des spectateurs – selon l’étude spectateurs Kantar TNS 2019 – la décision de s’aligner au départ, en adaptant bien sur son dispositif aux consignes sanitaires du gouvernement et d’ASO – « a ainsi vite été prise » puisqu’il n’était pas question pour Cochonou de laisser en reste les fans qui attendent chaque année de pouvoir déguster les recettes de la marque.

« Notre décision a vite été prise, un Tour De France sans Cochonou n’aurait pas été un Tour comme les autres tant pour la marque que pour les spectateurs. Nous serons donc fidèles le long des petites routes de France pour animer ce bel événement hexagonal. C’est l’occasion, dans le respect des règles, de retrouver une ambiance de convivialité, d’encourager les cyclistes et de déguster des saucissons. » exprime Carole Jallon, Chef de marque au sein du Groupe Aoste.

Cochonou a tout mis en œuvre pour rendre ces moments possibles dans le plus strict respect de la santé et de la sécurité de tous tout au long du Tour 2020. Le port d’un masque (au motif vichy Cochonou) et de gants est obligatoire pour l’ensemble du personnel distribuant les saucissons. Cette distribution se fait exclusivement en sachets individuels, mais celle-ci reste autorisée au grand public sans restriction. Le développement respectueux de l’environnement étant un axe fort des engagements du Groupe Aoste, un « E-solex » remplace les véhicules habituels de distribution sur les lignes départ et arrivée. Les tenues des caravaniers ont toute été conçues en coton bio, les sacs shopping distribués au public sont fabriqués avec du plastique recyclé et les emballages des mini saucissons comportent des notes indiquant une incitation à ne pas jeter + un BRI de 1€. Une vignette de compensation est également de mise pour les 10 véhicules du dispositif.

Pendant la durée du Tour, les fans peuvent apprécier le savoir-faire de Cochonou grâce aux 10 tonnes de saucissons spécialement préparés. Cette année, les collectionneurs et fans de la marque Cochonou auront la possibilité de se voir offrir un « bob Cochonou millésimé 2020 ». 100 000 exemplaires du célèbre « bob vichy » sont ainsi prévus pour cette édition 2020 du Tour. Les spectateurs les plus chanceux ont également la possibilité de repartir avec un cabas 100% recyclé ou une carte postale collector. Au départ et à l’arrivée de chacune des 21 étapes, les produits Cochonou peuvent être savourés par tout le monde grâce à une découpe faite devant le public et à la distribution des sachets de mini-saucissons secs.

La caravane 2020 de Cochonou est ainsi composée de :

1 « charcutière » : un pickup gourmand depuis lequel un charcutier animateur joue avec le public et annonce l’arrivée de la caravane Cochonou !

2 « berlines » : à leur bord, les hôtes et hôtesses assurent la distribution des bobs et sachets de mini-saucissons.

1 « limousine » : en plein cœur de la caravane, journalistes et invités vivent une expérience unique dans ce modèle de collection.

2 « camionnettes » : une assistance 24h/24 et 7j/7 pour les 2CV, unique sur le Tour de France. Multitâches, elles permettent aussi bien de distribuer des goodies que d’assurer les éventuels dépannages.

Les caravaniers Cochonou sont 22. Originaires de 16 départements français, ces passionnés arpentent les routes du Tour en arborant fièrement les couleurs de Cochonou. Un mélange de générations caractérise ce groupe animé, puisque 39 ans séparent l’âge du doyen de celui du benjamin de l’équipe. L’un d’eux est même présent pour sa 25ème Grande Boucle.

Coté digital, des activations avec des stories sont quotidiennement publiés sur Facebook et Instagram, à travers les comptes officiels de la marque (@cochonouetvous). Tous les soirs après chaque étape, un Facebook Live est organisé en compagnie d’un membre de l’équipe des caravaniers Cochonou pour faire le point sur l’étape du jour et répondre aux questions des internautes. Enfin, un post est chaque jour dédié à un jeu-concours avec des questions relatives à l’univers de Cochonou.

Photo titre : ASO Thomas Maheux