PUMA confirme la signature de son nouveau King, le Brésilien Neymar Jr. !!!

Hier, samedi 12 septembre, l’équipementier allemand PUMA Football a communiqué officiellement sur la signature de la star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar Jr. ! Annoncé en partance de Nike après 15 ans de bons et loyaux services avec la marque américaine leader mondial de l’équipement sportif, Neymar a donc trouvé une nouvelle maison avec PUMA en signant un « partenariat long-terme » et « portera les légendaires chaussures de football Puma, les PUMA KING. » dixit le communiqué de presse de la marque.

Neymar Jr. ne portera pas seulement du PUMA sur le terrain, mais devient un vrai ambassadeur de marque en dehors des terrains, portant également les meilleurs pièces lifestyle et training, en chaussure et en textile.

“Neymar Jr. qui rejoint notre PUMA Fam, c’est fantastique !”, a déclaré Bjørn Gulden, CEO de PUMA. “Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et est extrêmement influent dans le monde du football et auprès de la jeune génération. Nous sommes très excités et impatients de travailler avec lui, sur et en dehors des terrains.”

Pour annoncer sa signature et sa nouvelle « maison », Neymar Jr. a, en toute logique, utilisé ses réseaux sociaux et notamment son compte Instagram en publiant une vidéo, intitulée « The King is Back » où il parle de l’impact qu’ont pu avoir les légendes du football telles que Pelé et Maradona et sa décision de suivre leurs traces en s’associant à PUMA et en devenant à son tour ambassadeur des PUMA King.

“J’ai grandi en regardant des vidéos des plus grandes légendes du football comme Pelé, Cruyff, Matthäus, Eusébio et Maradona” a déclaré Neymar Jr. “Ils étaient les rois sur le terrain, les rois de mon sport. J’aspire à rétablir l’héritage que ces légendes ont créé sur le terrain. Ils ont tous joué en PUMA, et chacun d’entre eux ont été magistral avec les KING.”

Il poursuit : “A chaque fois que je lacerai mes chaussures, mes KING, je ferai tout ce que je peux pour réaliser mes rêves, afin d‘honorer mon nom, et ceux de tous les plus grands qui ont porté la KING avant moi. Ce sera mon histoire avec PUMA. The KING is back !”

Bien évidemment le montant d’un tel partenariat ne sera jamais dévoilé entre PUMA et Neymar Jr. comme le veut la tradition et la norme dans le milieu du marketing sportif mais on peut imaginer que PUMA a signé un énorme chèque pour s’adjoindre les services du footballeur le plus « bankable » de la planète qui venait de mettre un terme, dans les dernières heures du mois d’août 2020, au contrat de 11 ans signé avec Nike Football et estimé à 105 millions de dollars.

Selon le média brésilien, « Esporte Interativo« , connu pour avoir révélé la rumeur de la signature de Neymar au Paris Saint-Germain, la première apparition de Neymar Jr. dans une publicité PUMA devrait être révélée « dans les jours à venir ». Avec cette signature, PUMA Football renforce donc son équipe d’ambassadeurs composée entre autres de l’uruguayen Luis Suarez, de l’argentin Sergio Aguero, du Français Antoine Griezmann, du gardien slovène de l’Atletico Madrid, Jan Oblak, du belge Romelo Lukaku et des espagnols Cesc Fabregas, David Silva ou encore de la légende italienne Gianluigi Buffon.