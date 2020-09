Peace & Sport dévoile son application mobile pour accompagner les éducateurs de la paix par le sport

Cette application a été créée par Peace and Sport, en association avec My Coach, permettant d’intensifier son action dans la construction d’une Paix durable. Leader de la mobilisation de la Paix par le Sport, Peace and Sport agit concrètement, depuis sa création en 2008, pour démontrer l’impact fédérateur, éducatif et social du sport à travers des initiatives de diplomatie sportive et des programmes terrain avec le soutien de son club des Champions de la Paix, aujourd’hui au nombre de 110 dont le sportif paralympique français Jean-Baptiste Alaize, l’ex-rugbymen Serge Betsen, l’ancienne championne de patinage artistique Surya Bonaly, le champion ukrainien de saut à la perche Sergey Bubka, les athlètes français Stéphane Diagana et Ladji Doucouré, le footballeur Didier Drogba, le célèbre miler marocain Hicham El Guerrouj, le champion français Tony Estanguet, le cycliste Christopher Froome, le pilote de rallye Sébastien Loeb, le footballeur Blaise Matuidi ou encore la championne olympique française Marie-Josée Perec.

La méthodologie terrain unique développée par Peace and Sport, «Sport Simple Solutions», a ainsi été transposée dans une application digitale. Peace and Sport by My Coach, non destinée au grand public mais aux éducateurs de la paix par le sport.

Cette application rassemble divers contenus éducatifs, présentés pour la première fois sous forme de tutoriels vidéos et de documents numérisés pour donner un guide de session étape par étape, accessible pour tous ceux qui souhaitent oeuvrer pour la paix par le sport, notamment pour les programmes au Burundi, ou Zaatari, en Jordanie. Avec la méthode Peace and Sport, les éducateurs ont donc accès à un programme « Paix et sport en trois cycle » afin d’oeuvrer pour la construction durable de la paix dans leur communauté, autour de trois axes : « travailler sur soi », « s’accepter » et « vivre ensemble ». Avec l’application mobile Peace & Sport by My Coach, les éducateurs peuvent ainsi accéder facilement à la méthodologie, peu importe où il se trouvent. Pour la première fois, les contenus pédagogiques ont présentés sous forme de vidéos didactiques et de contenus numériques. Une belle initiative qui mêle pratique sportive, technologie et démarche citoyenne que nous avions donc à coeur de vous présenter 😉