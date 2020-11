Rakuten prolonge avec le FC Barcelona pour une saison supplémentaire

Le FC Barcelone et Rakuten, Inc., leader mondial des services Internet dont le siège est au Japon, ont décidé le 9 octobre dernier d’exercer l’option incluse dans l’accord initial de 2017 afin de prolonger leur partenariat pour une saison supplémentaire, une fois que la durée initiale du contrat ait expiré au 30 juin 2021. Cela signifie que le Barça et Rakuten réaffirment leur alliance à un moment marqué par les effets sociaux et économiques de la pandémie COVID-19, prolongeant le partenariat jusqu’au 30 juin 2022.

Cela signifie également que Rakuten restera en tant que principal partenaire mondial du FC Barcelone et partenaire mondial d’innovation et de divertissement, et que la marque continuera à apparaître sur le devant du maillot de l’équipe première lors de la saison 2021/22. Les actifs inclus dans l’extension seront retravaillés et « optimisés pour être plus adaptés et alignés au contexte post-pandémie » dixit le communiqué de presse du club catalan.