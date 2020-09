Un vélo pour tous : la grande collecte de vélos organisée par Emmaüs sur le Tour de France

Pour sa première édition, le Tour de France Solidaire et Emmaüs se mobilisent pour récolter des milliers de vélos à destination des plus vulnérables. Jusqu’au 20 septembre, le Tour de France Solidaire lance un appel à tous les passionnés de cyclisme pour participer à l’opération « Un vélo pour tous ».

Pendant toute la durée du Tour de France 2020, le défi sera de collecter 5000 vélos au profit d’Emmaüs, ce qui représente environ 150 vélos par ville-étape. Amaury Sport Organisation (ASO), l’organisateur de la Grande Boucle, s’engage à verser 30 euros à Emmaüs par vélo collecté. L’objectif de cette initiative : redonner vie à 5000 bicyclettes et changer concrètement le quotidien de personnes dévalorisées.

Les compagnons, bénévoles et salariés d’Emmaüs vont se rassembler sur les étapes du Tour de France, déguisés en Abbé Pierre, pour soutenir les coureurs et mobiliser les spectateurs au bord des routes autour de l’opération « Un vélo pour tous ». Ils ont choisi symboliquement de se réunir au KM 54 de chaque étape pour rendre hommage au courage et à l’humanisme du fondateur d’Emmaüs et son célèbre appel de l’hiver 1954. Par ailleurs, la communauté Emmaüs de Rochefort et son atelier vélo prendront place au cœur du Fan Park du Tour de France de Châtelaillon-Plage du 7 au 9 septembre. Au programme : des démonstrations des différentes étapes de la restauration d’un vélo, des conseils et une exposition de vélos de collection datant des années 1910 et 1920.

Photo titre : Pierre Faure