ALL – Accor Live Limitless offre 5 maillots de seconde main inestimables portés par les joueurs du Paris Saint-Germain contre Istanbul Basaksehir

Quel fan n’a pas un jour rêvé de porter le maillot personnel de son joueur de football favori ? Avec ALL – Accor Live Limitless, partenaire majeur et sponsor maillot du Paris Saint-Germain, ce rêve devient réalité.





Pour offrir une expérience inestimable aux supporters du Paris Saint-Germain du monde entier, ALL – Accor Live Limitless, le nouveau compagnon lifestyle du quotidien du groupe Accor, met en jeu les maillots de cinq joueurs du Paris Saint-Germain. Il s’agit des tous nouveaux troisièmes maillots de la saison 2020-21, portés pour la première fois mercredi 28 octobre à l’occasion du match européen à Istanbul. Ces maillots de seconde main sont uniques et seront à gagner sur la plateforme de référence de la mode d’occasion, Vestiaire Collective. Tous les maillots portés et mis en jeu seront lavés à 60 degrés, avant d’être distribués aux gagnants minimum une semaine après le match, afin d’écarter tout risque lié à la COVID-19.

Dès jeudi 29 octobre et jusqu’au lundi 2 novembre à minuit (heure française), les supporters du Paris Saint-Germain peuvent tenter de remporter le troisième maillot 2020-21 du club, porté et signé par Neymar Jr, K. Mbappé, A. Di Maria ou encore Marquinhos et P. Kimpembé. Pour cela, il leur suffit de s’inscrire sur la plateforme Vestiaire Collective et d’ajouter le maillot de leur choix dans leur « wishlist ». Ce concours, déployé à l’international et accessible à tous les fans du club du monde entier, est disponible dans 5 langues depuis la page dédiée sur le site.

Les cinq vainqueurs seront tirés au sort le 3 novembre et se verront remettre leur maillot de seconde main dans un des hôtels du groupe Accor à travers le monde, au sein desquels ils seront invités à profiter d’une expérience inoubliable. Cette opération reflète l’ambition commune du Paris Saint-Germain et de ALL – Accor Live Limitless de faire vivre à leurs fans des expériences uniques, traduisant une nouvelle vision de l’hospitalité qui va au-delà du simple hébergement.

A noter que le hashtag associé à l’opération sera #TheSecondHandNewJersey.