Renault, nouveau partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby a annoncé la semaine dernière que Renault, constructeur automobile français de voitures, devenait Partenaire Officiel de la Fédération Française de Rugby et des équipes de France de rugby à XV, confirmant ainsi son engagement historique aux côtés du rugby français, depuis l’élite jusqu’au niveau amateur.

Avec ce nouveau contrat d’une durée de quatre ans, Renault s’offre ainsi l’exclusivité de la communication et de la visibilité sur le secteur automobile, de 2020 à 2023 inclus, année durant laquelle se jouera la Coupe du Monde de Rugby sur le territoire français.

« Je suis heureux et fier que Renault puisse accompagner la Fédération Française de Rugby et ses équipes de France dans les défis qui les attendent sur la route de 2023 et de la prochaine Coupe du Monde de rugby » déclare Ivan Segal, Directeur Commercial France de Renault. « Renault et le rugby, c’est d’abord une affinité et une proximité de longue date entre notre réseau commercial et de nombreux clubs partout en France, que confirme aujourd’hui ce nouveau partenariat fédéral » « Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration avec Renault sur les 4 années à venir. Les valeurs communes qui nous lient et notre amour du rugby sont les clés d’un partenariat pérenne, solide et fructueux tourné vers l’avenir. » déclare Bernard Laporte, président de la FFR. « Ce nouveau partenariat avec le leader français de l’automobile concrétise la volonté de la FFR de représenter fièrement notre nation et de faire rayonner le rugby français. »

En s’engageant à nouveau aux côtés de la FFR, après un premier partenariat entre 2008 et 2012, Renault se positionne ainsi comme un acteur majeur du rugby et affirme ses racines françaises sur la scène internationale. Renault et le monde de l’Ovalie, c’est une passion commune pour l’esprit d’équipe, le respect et le partage. C’est aussi une relation de proximité, entretenue au quotidien à travers la centaine de partenariats locaux noués par le réseau commercial Renault avec des clubs de toutes régions et de tous niveaux, professionnels et amateurs. L’engagement de Renault dans le rugby nourrit ainsi la relation de la marque avec ses clients et lui offre l’opportunité d’en conquérir de nouveaux.

Ce partenariat, signé en début d’année, va maintenant pouvoir prendre toute son ampleur avec la reprise du rugby et des matchs internationaux, et sera mis à l’honneur par Renault dès le mois d’octobre au travers des Portes Ouvertes et d’une large campagne de communication placés sous le signe du Rugby.

Pour annoncer ce nouveau partenariat, Renault a dévoilé sur sa chaîne YouTube, une vidéo mettant en scène Raphaël Ibanez, ancien international du XV de France et manager général de l’équipe de France aujourd’hui, au cours d’un discours d’accueil des nouvelles recrues de l’équipe de France. Une vidéo qui permet de réaffirmer les valeurs communes entre la marque française et la Fédération française de rugby, en quête d’un sacre mondial en 2023.