La RATP intègre la grimpeuse Fanny Gibert à son dispositif Athlètes de Haut Niveau

Le Groupe RATP annonce l’intégration de Fanny Gibert (escalade) au sein de son dispositif Athlètes de Haut Niveau. La grimpeuse signe une Convention d’Insertion Professionnelle (CIP) qui lui permettra de participer aux qualifications olympiques et d’acquérir une première expérience professionnelle en tant qu’ingénieure chargée d’études mécanique au département MRF (maintenance du matériel ferré).

A 27 ans, Fanny est titulaire d’un diplôme d’ingénieur Génie Mécanique et Développement obtenu à l’INSA de Lyon. En relation avec les industriels et l’industrie ferroviaire, elle participera à l’élaboration des matériels roulants neufs et rénovés. Elle travaillera plus particulièrement sur la fonction bogie des trains.

Depuis 1982, la RATP participe activement à l’accompagnement des sportifs français dans leur double parcours, sportif et professionnel, au travers du dispositif « Athlètes de Haut Niveau RATP ». Avec l’intégration de Fanny Gibert, ce sont sept sportifs en activité qui font actuellement partie du dispositif Athlètes de Haut Niveau RATP parmi lesquels Koumba Larroque (lutte), Marie Oteiza (pentathlon), Jérémy Cadot (fleuret), Pierre Duprat (judo), Lucas Daniel (tir à l’arc) et Kévin Dourbecker (tennis de table handisport). Des athlètes que la RATP accompagne dans leur rêve de médaille à un peu plus d’un an des Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo qui se dérouleront finalement au cours de l’été 2021.

Anaïs Lançon, Directrice de la Communication et de la Marque RATP : « La RATP est fière de compter Fanny Gibert parmi ses Athlètes de Haut Niveau. Son intégration au dispositif en Convention d’Insertion Professionnelle confirme notre engagement en faveur du double parcours. Au-delà des médailles et d’une intégration réussie au sein de nos équipes, j’espère que Fanny sera aussi une source d’inspiration pour nous permettre d’augmenter le nombre de femmes dans nos métiers d’ingénierie. L’arrivée de Fanny dans le contexte actuel est aussi l’opportunité pour la RATP de réaffirmer son engagement aux côtés des athlètes dans des perspectives qui dépassent le cadre sportif. »

Photos : RATP