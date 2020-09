Pourquoi le blason des Bohemians de Prague est-il un kangourou ? D’où venait la panthère noire de l’AS Saint-Étienne ? Pourquoi Valenciennes arbore-t-il un cygne, le Valence CF une chauve souris et l’Atlético de Madrid un ours sous un arbre ? Comment un chef indien est-il devenu le symbole d’un club belge ? Quel est le point commun entre l’emblème du FC Barcelone et celui du FC Bâle ? Quel est cet animal bizarre sur le torse des joueurs de Liverpool et d’où vient donc cette sorcière sur l’écusson d’un club italien ?

À travers ces 1001 logos de foot, où l’on apprend que les Red Devils de Manchester United sont une création 100 % française ou encore que la gouvernante de Jules Rimet est à l’origine de l’étoile du Red Star, ce livre retrace l’origine des armoiries officielles des clubs de football. Il raconte aussi à sa façon la marche du monde : ses mythes, ses guerres, ses religions, son industrialisation, ses courants politiques…Dans cette compilation érudite et amusée où loups, lions, aigles, tigres et dragons sont autant de symboles forts, une histoire du football nous contemple.

Stéphane Cohen est producteur, réalisateur et écrivain. Il est l’auteur des Fous du stade paru en 2018 aux éditions Solar et de plusieurs ouvrages consacrés au surf.

1001 logos des clubs de foot – Par Stéphane Cohen – Solar Editions – 288 pages – Parution le 17 septembre 2020 – 16.90 euros