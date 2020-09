Asics renforce son lien avec les entraîneurs de tennis et créé la Tennis Academy

Basé sur des résultats de recherches indépendantes montrant que 90% des joueurs de tennis comptent sur leur entraîneur pour obtenir des conseils et des recommandations afin d’améliorer leur jeu, l’ASICS TENNIS ACADEMY compile « tout le contenu dont les coachs ont besoin » dixit le communiqué de presse de la marque. Des experts, tels que des entraîneurs reconnus, des kinésithérapeutes ou encore des psychologues du sport partageront des vidéos et des articles sur mesure, afin que les entraîneurs aient les dernières tendances et toutes les informations dont ils ont besoin pour guider leurs jeunes protégés vers la gloire.

Grâce à son académie, ASICS conseillera les coachs sur le choix de la chaussure la plus adaptée au style de jeu de l’athlète, afin d’améliorer ses performances tout en réduisant le risque de blessure.

« Il est important que tous les joueurs de tennis choisissent LA chaussure qui corresponde à leur style de jeu, soit fond de court, soit tout-terrain, ou encore une combinaison des meilleures spécificités des deux types, explique Arnaud Leroux, Directeur marketing d’ASICS France.

Les chaussures de tennis peuvent toutes sembler identiques, mais il existe des technologies spécifiques dans chaque chaussure qui soutiennent et protègent le mouvement naturel du pied, c’est pourquoi il est important de jouer avec la bonne chaussure pour éviter les blessures. En nous rapprochant des entraîneurs de tennis à travers l’Europe, nous espérons leur permettre d’identifier plus facilement le style de jeu de leurs joueurs et ainsi faire les recommandations les plus pertinentes. »

« Nous savons à quel point l’entraîneur est important pour le développement d’un joueur de tennis, tant sur le court qu’en dehors, et c’est pourquoi nous sommes ravis de lancer la ASICS TENNIS ACADEMY. Notre objectif est d’aider les entraîneurs à avoir accès à des connaissances d’experts afin qu’ils puissent rester concentrés sur l’aide à apporter à leurs joueurs pour améliorer leur jeu » déclare Gary Raucher, Vice-président marketing d’ASICS Europe.

Patrick Mouratoglou, Fondateur et président de la Mouratoglou Tennis Academy et à droite sur la photo ci-contre, dont ASICS est partenaire, et coach de nombreux athlètes ATP et WTA ajoute : « Être coach, c’est aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel, et avec cette nouvelle plateforme virtuelle de partage de connaissances par ASICS, cela devient plus facile. Nous avons commencé notre partenariat avec ASICS il y a un an, avec l’ambition de nous soutenir mutuellement dans un objectif commun : faire avancer le tennis. En soutenant et en investissant dans les entraîneurs de tennis, ils tiennent cette promesse. »