Budweiser raconte les projets « hors terrain » des footballeurs britanniques

La célèbre marque de bière américaine, Budweiser, vient de lancer une nouvelle campagne suivant les aventures entrepreneuriales de stars du football rond évoluant en Grande-Bretagne.

Intitulée « Side Hustles », cette série-documentaire va suivre trois joueurs et joueuses britanniques que sont Wilfried Zaha (Cote d’Ivoire – Crystal Palace, ex-Manchester United) , Eniola Aluko (Juventus, anciennement Chelsea FC) et Tyrone Mings (Aston Villa) dans leurs nouvelles vies d’entrepreneurs, permettant ainsi à Budweiser, Bière Officielle de la Premier League, de célèbrer les « Kings of the Game » (les « Rois du Jeu » en français), qui suivent et s’adonnent à leurs passions hors du terrain vert et du football.

Cette initiative est la première du genre pour la marque au Royaume-Uni et a été développée et produite par Renowned Films et Ten Toes Media, en partenariat avec The Story Lab et DAZN Media.

Le premier film s’attardera sur la star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, qui nous plongera dans sa vie et ses expériences dans le monde de la mode, et ce à travers sa propre ligne de prêt-à-porter, Long Live.

Les épisodes suivants mettront en scène la joueuse britannique Eniola Aluko alors qu’elle présente et met en avant sa marque lifestyle « Hyphenated People », avant de conclure sur le défenseur international d’Aston Villa, Tyrone Mings, qui nous fera découvrir sa marque de design intérieur, KTM Design.

Jessie Landers, Senior Brand Manager for Budweiser UK, a déclaré :

« Budweiser se lance dans l’entertainement dans l’optique de produire un contenu de marque significatif qui engage notre public. Grâce à notre partenariat officiel avec la Premier League, nous avons développé un lien fort avec le football et nous voulons utiliser du contenu pour rapprocher les fans d’histoires captivantes avec leurs héros du football. Nous sommes ravis de présenter les projets hors terrain de Wilfried Zaha, Eniola Aluko et Tyrone Mings. Cela nous permet d’étendre la portée de la narration en nous connectant avec notre public grâce à des intérêts communs en dehors du football tels que la mode et le design. Leurs histoires font écho aux valeurs de la marque Budweiser que sont l’ambition, la confiance en soi et la saisie d’opportunités. »

Après avoir officialisé son partenariat avec Lionel Messi plus tôt dans le mois, Budweiser avance donc ses pions à nouveau et cherche ainsi à séduire la cible des fans de football dans un pays fortement consommateur de bières, le Royaume-Uni et vise par la même occasion à convaincre la population et gagner des parts de marché.