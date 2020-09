Budweiser lève le voile sur son nouveau partenariat mondial pluri-annuel avec Leo Messi

Lionel Messi a eu un été pour le moins chargé. En plein milieu de ses rumeurs de départ du FC Barcelona, Leo Messi signait un autre contrat… révélé aujourd’hui, mardi 8 septembre, avec la marque de bières Budweiser, appartenant au groupe mondial Anheuser-Busch.

Pour initier cette collaboration, Budweiser a présenté hier un film provocateur intitulé « They say » (que vous pouvez retrouver ci-dessous) et qui a pour objectif d’inspirer les fans de Leo Messi de ne jamais abandonner leurs rêves et leur désir de triomphe et de victoire, illustré par le parcours unique de Messi qui s’apprête à démarrer sa 20ème saison en tant que professionnel.

Ce film est aussi l’occasion pour Budweiser de dévoiler la bouteille « Lionel Messi », conçue en édition limitée, et disponible dans certains bars et chez certains distributeurs en Inde, Colombie, Argentine, Chili, Chine, Vietnam, Espagne et Russie. Sur l’étiquette de la bouteille, on peut retrouver une citation qui illustre et célèbre les valeurs essentielles à la star argentine : « La vie est une question de choix, de sacrifices, de détermination et de travail ». En effet, ce sont ces valeurs que Budweiser a particulièrement apprécié et les raisons pour lesquelles la marque s’est associé avec ce joueur qui a su créer sa propre légende sur et en dehors du terrain.

Leo Messi n’est pas né comme le meilleur joueur du monde mais son implication et son engagement sans faille alliés à sa détermination de devenir le meilleur l’ont certainement aidé à atteindre le niveau de jeu qui est le sien aujourd’hui, récompensé par 6 Ballon d’Or, 10 titres en championnats, 6 victoires en Coupe d’Espagne, 4 Ligue des Champions, sa place de numéro 1 au classement des buteurs de la Liga et un record de 6 « Golden Boots » européens (le trophée du meilleur buteur sur une saison).

Suite à l’annonce de Budweiser, Lionel Messi déclara :

» Je suis ravi de m’associer à Budweiser pour partager mon parcours basé sur la détermination d’être le meilleur joueur possible. Jour après jour, année après année, il a fallu des sacrifices et un travail acharné pour réaliser mes rêves. J’espère que les fans du monde entier trouveront l’inspiration dans mon histoire pour s’engager dans leur métier et ne jamais abandonner la grandeur, quelle que soit la difficulté du voyage. »

A propos de ce nouveau partenariat, le Vice-Président Monde de Budweiser, Steve Arkley, ajouta :

« Lionel Messi est une véritable icône et un exemple pour sa générations et les générations à venir. Son dévouement et son engagement envers son métier reflètent la même confiance en soi qui a conduit Budweiser à devenir le roi des bières. Nous sommes impatients de travailler ensemble en tant que partenaires pour continuer à réaliser notre ambition, en rappelant aux fans de football du monde entier que la grandeur est un voyage qui en vaut la peine et la détermination. »

En signant ce partenariat, Lionel Messi rejoint l’écurie d’ambassadeurs Budweiser qui comprend d’autres joueurs évoluant dans la Liga comme les madrilènes Sergio Ramos et Marcelo. Le portefeuille sponsoring football de Budweiser inclut aussi La Liga espagnole et la Premier League britannique, sans doute les deux ligues de football plus connues au monde, et aussi un partenariat de plus de 30 ans avec la Coupe du Monde de la FIFA.