Oppo, constructeur de smartphones, imagine une expérience inédite à Roland-Garros

Partenaire Premium de Roland-Garros depuis l’année dernière, OPPO, constructeur chinois de smartphone classé numéro 3 mondial avec 11% de parts de marchés, dévoile une nouvelle expérience à Roland-Garros, bâtie autour de trois piliers : son partenariat inédit avec Gaël Monfils, un programme de brand content sur les plateformes Tiktok et Instagram Reels d’Instagram, ainsi que l’événement “Shot of the Night”. Au cœur de cette expérience : le smartphone Find X2 Pro.

2020 marque donc le deuxième anniversaire du partenariat privilégié unissant OPPO au tournoi de Roland-Garros. Pour l’occasion, et dans le contexte particulier d’un tournoi qui se tiendra pour la première fois de l’histoire en automne à cause de l’épidémie de Covid-19, le leader des smartphones et des appareils connectés propose une expérience unique et novatrice aux fans de tennis, à la fois d’un point de vue technologique et humain. En effet, le savoir-faire d’OPPO sera mis à la disposition du tournoi pour créer des contenus et expériences enrichis grâce à ses dernières innovations en matière de 5G, de streaming 4K ou encore de photographie mobile.

Afin d’atteindre ces objectifs, la marque a décidé d’offrir aux fans de tennis une expérience de rêve : jouer, de nuit, sur un des courts du plus prestigieux tournoi sur terre battue au monde, à savoir Roland-Garros ! Intitulée « Shot of the Night », cette soirée rassemblera 8 fans de tennis et 8 influenceurs, le samedi 10 octobre, après la finale Dames, une fois la nuit tombée sur le court Simone-Mathieu.

Simultanément à l’annonce de cette activation quasi hors-normes, OPPO dévoile la signature de son ambassadeur, le tennisman fantasque français, Gaël Monfils. Chouchou de Roland-Garros, figure internationale du tennis et N°9 mondial, l’actuel numéro 1 Français est aussi charismatique, créatif, enthousiasmant et dépositaire d’une façon bien à lui – car extrêmement spectaculaire – de jouer au tennis.

Pour tenter de gagner leur place pour l’événement « Shot of the Night » et avoir la chance d’échanger quelques balles avec Gaël Monfils, les fans de tennis devront répondre aux défis lancés par le freestyler Stefan Bojic sur TikTok et Instagram Reels avec les hashtags #OPPOxRG20 et #ShotOfTheNight. Les fans présents à Roland-Garros pourront aussi se rendre sur le stand OPPO, sur la Place des Mousquetaires, pour relever ces challenges et y découvrir les prouesses de l’OPPO Find X2 Pro. Un dispositif également déployé à la FNAC Montparnasse, pendant la quinzaine.

Enfin, tout au long du tournoi, les fans de tennis et de photographie pourront retrouver les meilleurs moments de la journée du tournoi, dans un format de 30 secondes intitulé “Shot of the Day”, sur le compte officiel du tournoi.