Coureur du Dimanche lance son premier short fabriqué en France à partir de bouteilles plastiques recyclées dans les océans

De la chaussette au bandeau en passant par le tee-shirt désormais le short, Coureur du Dimanche habille depuis 2015 les runners et runneuses en quête de produits français et responsables, sans pour autant négliger leur style. Les vêtements proposés sont confortables, confectionnés à partir de bouteilles plastiques recyclées et fabriqués en France. En plus d’une gamme technique réalisée à partir de matériaux recyclés, cette jeune entreprise française décline une gamme sportswear composée de sweat-shirts et de tee-shirts fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclées et de coton recyclé issus de chutes de production.

« Et si nous courions autrement avec un équipement entièrement fabriqué localement et peu impactant pour la planète ? », voici le pari que se sont lancés Mathieu Palestin, Florian Bachelard et Maxime Marchal en 2015. L’ambition de ces 3 jeunes entrepreneurs est de repenser la fabrication du textile sportif en développant de beaux vêtements et accessoires de sport impactant pour l’économie française à travers le choix d’une fabrication locale, et peu impactant pour la planète via l’utilisation de matières recyclées.

Chaque produit est fabriqué en France dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Du tricotage à la conception finale en passant par la teinture, l’impression textile, les fournitures, la sérigraphie et la broderie, toutes les étapes de fabrication sont faites en France. Cette fabrication locale permet de réduire considérablement l’impact carbone du produit puisqu’il parcourt au maximum 800km avant d’être livré.

Coureur du dimanche en quelques chiffres :

-Un maillot Coureur du Dimanche se compose de 12 bouteilles plastiques recyclées

-La matière d’un maillot permet une économie de 94% d’eau, 60% d’énergie et 32% d’émission de CO2 par rapport à un maillot traditionnel non recyclé

-La gamme sportswear est composée de sweats et tee-shirts réalisés à 50% à partir de bouteilles plastiques recyclées et à 50% à partir de coton recyclé issu de chutes de production