La Ligue de Football Professionnel signe un partenariat avec TikTok

À la suite du lancement réussi du compte Ligue 1 Uber Eats sur TikTok (plus de 1,1M de followers en 9 mois), la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé son association avec TikTok, l’application de vidéos au format court, dans le cadre d’un partenariat.

Ainsi, tout au long de la saison, la LFP et TikTok souhaitent créer une expérience unique pour les fans de Ligue 1 Uber Eats en France et à l’étranger. Des activations inédites seront mises en place et permettront aux utilisateurs de la plateforme de suivre leurs clubs et joueurs préférés avec :

des Livestreams depuis les coulisses des matches de Ligue 1 Uber Eats,

depuis les coulisses des matches de Ligue 1 Uber Eats, des « Hashtags challenges » avec filtre et effets spéciaux aux couleurs de la Ligue 1 Uber Eats,

avec filtre et effets spéciaux aux couleurs de la Ligue 1 Uber Eats, des Jeux-concours In-App où les utilisateurs pourront gagner et de nombreux cadeaux

où les utilisateurs pourront gagner et de nombreux cadeaux et pour finir, des filtres aux couleurs de chaque club de la Ligue 1 Uber Eats.

Officiellement lancé le 30 septembre, ce partenariat débute avec la mise en ligne d’un premier hashtag challenge #jouelacomme (#BendItLike en anglais) qui invitera la communauté TikTok à reproduire et à partager les célébrations de leurs joueurs préférés. Par ailleurs, ils pourront agrémenter leurs créations d’un filtre spécialement développé pour l’occasion et disponible sur l’application.

Ce premier challenge sera donc accessible aux fans de la Ligue 1 Uber Eats dans le monde entier, et sera mis en avant dans l’application en Europe.