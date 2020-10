Face à la crise, les Conseils des Chevaux organisent la première Semaine Digitale du Cheval

La filière équine n’échappe pas aux soubresauts de la planète, elle en subit même des variantes amplifiées. Alors que s’organise la relance économique, les Conseils des Chevaux ont mobilisé leurs outils et leurs réseaux pour rester à l’écoute de la filière dès le mois de mars et le début de la crise. Très vite les professionnels de la filière ont exprimé le besoin de se retrouver, de rénover leur relation avec la société, de communiquer sur leurs métiers, leur rapport à la nature et au vivant.

Ainsi dans un contexte très évolutif lié à la crise de la covid-19, les Conseils des Chevaux organisent du 5 au 13 décembre 2020, la première Semaine Digitale du Cheval. Une expérience qui se veut unique, de découverte d’un grand salon virtuel où tous les professionnels, les éleveurs, les équipementiers et fournisseurs, les prestataires de tourisme, mais également les institutions ou les régions pourront présenter leurs services, leurs produits et leur savoir-faire. Il sera proposé en parallèle les plus grandes animations équines jamais produites dans le cadre d’un salon puisque le salon virtuel croisera le monde réel :

– La chaîne Youtube “évènement” avec + de 90 heures de directs, de contenus exclusifs et de surprises. La chaîne sera en direct depuis 4 hippodromes, des terrains de concours, des écuries de champions…

– La chaîne Youtube “débat” où sera proposé du contenu sur le bien-être animal, l’écoresponsabilité, le sport… Le format choisi permettra une interactivité inédite : on pourra en effet assister physiquement à des conférences, des tables rondes dans toute la France mais également y participer en visio conférence.