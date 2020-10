Jordan Brand et le PSG lèvent le voile sur le nouveau troisième maillot du club francilien

Depuis 2018, le fameux logo du Jumpman fait régulièrement son apparition sur le maillot du club de football le plus connu de l’Hexagone, à savoir le Paris Saint-Germain (nos excuses à tous les fans de l’Olympique de Marseille…). Et cette nouvelle saison 2020-2021 ne fera pas d’entorse à cette « tradition » puisque le logo de la marque créée en l’honneur de Michael Jordan sera encore présent sur la troisième tenue du club francilien, tenue qui rend hommage à la couleur de la Jordan VII, imagée pour Michael Jordan lors du All-Star Game 1992. Oscillant entre mauve et grenat, on peut bien évidemment y voir une référence aux couleurs du Qatar, sublimées par les touches de doré sur les sponsors (All, QNB) et sur le blason du club, sans oublier le blanc et le noir sur les épaules et les manches du maillot.

Au delà du 3ème maillot, porté par les joueurs sur les terrains durant les rencontres à venir, c’est toute une collection que nous offre Jordan et le PSG avec des pièces lifestyle pour les hommes, les femmes et les enfants, que ce soit des hoodies, une veste dite « universitaire » et 3 modèles de Air Jordan (Jordan IV, Jordan Zoom 92 et Jordan Air Zoom Renegade) viennent compléter cette collection.

La collection sera disponible dès le 10 octobre sur nike.com et psg.fr alors que la Air Jordan IV, le troisième maillot et la veste universitaire sont d’ores et déjà disponible pour les membres Nike et sur le site psg.fr.