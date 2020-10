Boris Diaw parrain des Journées nationales de l’arbitrage 2020

Du 18 au 29 novembre prochains se dérouleront les Journées nationales de l’Arbitrage dont les objectifs sont de mettre en lumière les arbitres, de sensibiliser les joueurs ainsi que le grand public à l’importance de cette fonction et de susciter des vocations. Boris Diaw, joueur emblématique de l’Equipe de France de Basket a choisi, cette année, d’apporter son soutien aux arbitres. Il succède à Robert Pirès, parrain de l’édition 2019.

Fort d’une très brillante carrière de haut niveau (247 sélections entre 2002 et 2018) et d’une expérience unique outre Atlantique en NBA, le capitaine emblématique de l’Equipe de France de Basket a souvent été salué pour son rôle de leader, son charisme et son exemplarité. Investi également sur le plan associatif et réserviste dans la marine nationale, Boris Diaw, qui a cotoyé les arbitres tout au long de sa carrière, incarne parfaitement l’esprit sportif.

Cette année, la thématique des Journées nationales de l’Arbitrage 2020 est l’engagement en faveur de l’intérêt général. La période que nous traversons montre en effet à quel point le besoin de solidarité, d’échange et de cohésion sociale prend une place prépondérante. Or les arbitres, comme les Postiers, ont une mission de service public. L’intérêt général est leur moteur, il les guide en toute circonstance ; l’engagement au service des autres est leur mission, ils la remplissent tous les jours, partout, pour le bénéfice de tous.