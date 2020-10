PUMA signe le futur rookie de la NBA, LaMelo Ball

L’équipementier allemand PUMA a officialisé la signature d’un contrat longue durée avec l’un des futurs grands espoirs de la NBA, LaMelo Ball. Avec ce contrat, le petit frère de Lonzo Ball, actuel joueur des Los Angeles Lakers, deviendra le nouvel ambassadeur de PUMA Basketball sur et en dehors des parquet.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre la famille PUMA. (…) Je crois que la marque est le partenaire idéal pour moi car PUMA me permettra d’être juste moi-même. Je souhaite vraiment être une personne authéntique, que ce soit au cours de mes matchs de basket ou pour montrer mes style et c’est ce que je veux faire avec PUMA. » a déclaré Lonzo Ball dans le communiqué de la marque.

LaMelo Ball, qui devrait rejoindre la NBA lors de la prochaine saison puisqu’il fera partie de la prochaine NBA Draft, est l’un des athlètes les plus observés par les médias et la communauté basket-ball. A tout juste 19 ans et après un premier passage en Lituanie et en Australie, LaMelo Ball est l’étendard de la nouvelle génération de joueurs de basket-ball grâce à son style de jeu sur le terrain mais aussi son style en dehors du terrain.

«Les qualités physiques et le jeu dynamique de LaMelo sur le terrain, ainsi que son sens unique de la personnalité et du style, font de lui un partenaire naturel pour PUMA », a déclaré Adam Petrick, Directeur mondial de la marque et du Marketing chez PUMA. « Nous sommes ravis de l’ajouter à notre liste d’athlètes talentueux et à seulement 19 ans ans et nous avons hâte de voir son impact sur la culture plus large entourant le basket-ball. » a-t-il ajouté.

Le communiqué de presse de la marque indique aussi que PUMA collaborera avec LaMelo Ball pour créer des produits lifestyle, « brouillant les frontières entre le sport, la culture, la musique et la mode ». Cette première collaboration, symbolisé par le lancement d’un t-shirt et d’un swear à capuche PUMA x LaMelo Ball, sortira le 18 novembre prochain, en simultané avec la prochaine NBA Draft 2020.

« Je ne sais pas ce qu’est d’être « normal ». J’ai personnellement choisi une voie différente pour réussir car cela me ressemble plus à ma personnalité, à qui je suis réellement », a déclaré Ball. « Je sais que certaines personnes pensent que je suis « bizarre » ou « pas d’ici » et d’une certaine manière, elles n’ont pas tort. Je suis quelqu’un qui aime être différent. C’est le message que je souhaite partager dans mes prochains projets avec PUMA. »

PUMA fera également équipe avec LaMelo Ball pour soutenir différents programmes communautaires qui encourageront les jeunes à rester actifs grâce à l’organisation de stages de basket-ball, aux dons d’équipements et de vêtements, des rénovations et plus encore.

Avec ce partenariat, PUMA, frère ennemi d’adidas, met la main sur un autre talent basket-ball et renforce ainsi son écurie de joueurs sous contrat composé de DeAndre Ayton, RJ Barrett, Marvin Bagley, DeMarcus Cousins, Derrick Jones Jr, Kyle Kuzma, Kendrick Nunn, Michael Porter Jr, Terry Rozier ou encore Marcus Smart.