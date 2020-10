Le Bayern Munich a prolongé sa relation avec Coca-Cola

La semaine dernière, le FC Bayern Münich a officialisé la reconduction de son partenariat avec le groupe Coca-Cola. Ce partenariat avec le producteur de boissons non-alcoolisées a été conclu pour la première fois il y a plus de 50 ans et en fait l’un des plus pérennes de l’histoire du club de football allemand multi-titré.

Dans le cadre de cet accord, Coca-Cola continuera d’offrir un large choix de boissons non-alcoolisées à l’Allianz Arena, et commercialisera des offres spéciales pour les fans.

Andreas Jung, membre du directoire du FC Bayern, s’est exprimé : « Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Coca-Cola, qui dure depuis plus de 50 ans maintenant. Ensemble, nous avons réussi à écrire une histoire remplie de succès et de victoires et nous nous donnons aujourd’hui l’opportunité d’ajouter de beaux et nouveaux chapitres. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve les futures années de ce partenariat. »

Andreas Laub, Responsable des Partenariats pour Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, a ajouté : « La reconduction de ce partenariat avec le club, qui a réussi deux fois à faire le triplé, est quelque chose de très spécial pour nous. Le FC Bayern et Coca-Cola collaborent depuis maintenant plus de 50 ans et nous souhaitons le club, ses joueurs et tout le staff tout le succès possible pour la saison à venir. »