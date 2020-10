MasterCard prolonge avec l’UEFA Champions League

L’entreprise américaine de système de paiement et de retrait en ligne MasterCard, a annoncé aujourd’hui avoir reconduit son partenariat avec l’UEFA Champions League pour la période couvrant les années 2021 à 2024, prolongeant ainsi une histoire initiée en 1994. Ce partenariat inclut aussi les droits sponsoring pour l’UEFA Super Cup pour les années 2021, 2022 et 2023.

« La longévité et la pérennité sont le socle des partenariats réussis et nous sommes ravis de pouvoir aujourd’hui prolonger notre relation avec MasterCard, surtout dans cette période compliquée et difficile pour les fans et pour le sport en général dans le monde entier » a déclaré Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA.

« Etre associé avec une marque mondiale comme MasterCard offre de nombreux bénéfices et opportunités à une institution comme l’UEFA et nous avons hâte de poursuivre notre excellente relation pour les années à venir. En tant qu’entreprise leader de son secteur, nous avons hâte de continuer à construire et faire grandir notre collaboration avec MasterCard alors que le digital devient central dans la construction de relations fortes avec nos audiences et nos consommateurs à travers le monde. »

Pendant plus de 25 ans, MasterCard a soutenu fièrement la compétition reine des clubs Européens. Via son partenariat, MasterCard a offert de nombreuses « priceless » expériences aux fans à travers le monde et continuera de permettre aux plus jeunes de devenir les « Players Mascots », à la fois virtuellement et physiquement sur le terrain, une fois que la situation sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 se sera améliorée.

En effet, depuis des années, des enfants ont eu la chance de pouvoir fouler la pelouse aux côtés de quelques-uns des plus grands joueurs de football européens en amont des rencontres d’UEFA Champions League. Néanmoins, afin de respecter les gestes barrières instaurées pour combattre le Covid-19, MasterCard a conçu une autre activation dans le cadre des demi-finales et de la Finale de l’UEFA Champions League en Août dernier. En parterniat avec l’UEFA Foundation for Children, de jeunes fans de football souffrant de maladies très graves ont été sélectionnées pour rencontrer virtuellement les stars de l’UEFA Champions League au moment de leur entrée sur le stade. Fort de ce succès, MasterCard a décidé de prolonger ce dispositif au cours de différents matchs de la nouvelle saison de l’UEFA Champions League qui débute demain soir.

« Nous sommes extrêmement fiers de renouveler notre partenariat de longue date avec l’UEFA Champions League » a ajouté Mark Barnett, président de MasterCard Europe. « Les événements sportifs sont une fantastique plateforme pour connecter avec les fans à travers le monde via leur passion. Alors que nous débutons notre 27ème année en tant que partenaire officiel de la compétition, nous sommes heureux de pouvoir continuer à vivre de nouveaux moments « priceless » au cours de l’UEFA Champions League pour les saisons à venir. »

Avec cet accord, MasterCard devient le deuxième partenaire à s’engager aux côtés de l’UEFA Champions League pour le cycle de ventes sponsoring couvrant les saisons 2021 à 2024, géré et organisé par l’agence TEAM Marketing AG.