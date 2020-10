vivo devient le nouveau partenaire officiel de l’UEFA EURO 2020 ET 2024

Vivo, constructeur chinois de smartphone, a officialisé aujourd’hui un contrat de sponsoring avec l’UEFA, faisant de la marque le nouveau partenaire et smartphone officiel des deux prochaines éditions de l’UEFA EURO, à savoir l’UEFA EURO 2020 et l’UEFA EURO 2024.

Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’avoir vivo à nos côtés en tant que partenaire de l’UEFA EURO 2020 et l’UEFA EURO 2024, deux compétitions qui seront suivis par des millions de fans de football à travers le monde. Vivo est une marque jeune et moderne de smartphones et nous apprécions sincèrement leur engagement et leur dévouement à offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs. Avec l’aide de vivo, nous espérons créer des expériences nous permettant de connecter encore plus avec les fans de football à travers le monde pour les 4 années à venir et encore plus encore. »

Cette annonce inclut une dénomination exclusive pour la marque vivo qui deviendra le partenaire titre des Cérémonies d’Ouverture et de Clôture de l’UEFA EURO, deux temps forts pour lesquels l’UEFA oeuvrera à créer une expérience mémorable et unique pour les millions de spectateurs à travers le monde.

Denny Deng, CEO de vivo Europe a ajouté :

« L’UEFA et vivo partagent une vision et une passion unique pour l’excellence, et pour offrir des expériences uniques et fantastiques. En collaborant avec l’UEFA, vivo espère capitaliser sur les atouts et points forts des smartphones et des services associés pour créer des expériences uniques, remarquables et innovantes qui mettront l’humain au coeur et ainsi créer une compétition extraordinaire et sans comparaison possible. »

Avec ce partenariat, vivo rejoint Alipay, Booking.com, Coca Cola, FedEx, Heineken, Hisense, Socar, Takeaway.com et Volkswagen comme partenaire de l’UEFA EURO.