La Fédération Française de Badminton et Yonex prolongent leur histoire commune

La Fédération Française de Badminton et la société japonaise Yonex ont annoncé avoir reconduit leur partenariat autour des Internationaux de France avec la signature d’un nouveau contrat de partenaire titre mais surtout poursuivent leur relation de confiance avec un contrat équipementier pour les équipes de France.

En effet, la belle histoire entre la FFBaD et Yonex – marque leader dans le badminton – débutée en 2009 avec les Internationaux de France se perpétue avec un nouveau contrat de partenaire titre les liant au tournoi parisien de 2022 à 2025. Annulés cette année pour cause de COVID-19, les Yonex Internationaux de France sont l’un des 9 plus grands tournois au monde.

Avec ce nouvel accord, cette belle histoire va même passer un nouveau cap puisqu’Yonex va devenir l’équipementier des équipes de France. Ainsi, les Français porteront du textile de la marque japonaise sur toutes les compétitions de référence par équipe (Championnats d’Europe et du monde) ainsi qu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Le contrat débutera au 1er janvier 2021 et courra jusqu’à fin 2024 (à l’exception des Jeux de Paris).

Florent Chayet, Directeur de la FFBaD, a déclaré :

« Nous sommes vraiment très heureux de poursuivre l’aventure des Internationaux de France avec la société Yonex comme partenaire titre. Yonex continue de nous suivre dans cette aventure avec un investissement en constante progression depuis 2009. Notre relation va même plus loin avec le contrat équipementier qui vient couronner une relation de confiance qui s’inscrit dans le temps. »

Kusaki Hayashida, président de la société Yonex, a ajouté :