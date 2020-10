Nike s’engage dans l’élection présidentielle à travers son dernier film, « You Can’t Stop Our Voice »

Le dernier film de Nike, « You Can’t Stop Our Voice », cherche à mettre à démontrer que vous (en tant qu’individu) n’avez pas besoin d’être une superstar internationale pour avoir un impact et pour faire bouger les choses et que chacun peut contribuer à l’effort et à l’initiative entrepris par la marque au swoosh pour encourager chaque citoyen à aller se rendre dans un bureau de vote le 3 novembre prochain pour les élections présidentielles américaines.

Réalisé par Hiro Murai et raconté par l’actrice Regina King, cette vidéo met en avant des athlètes Nike sous contrat comme LeBron James (basket-ball), Naomi Osaka (tennis), Odell Beckham Jr. (football américain), Sue Bird (basket-ball), Ja Morant (basket-ball), A’ja Wilson (basket-ball) et Tim Anderson (baseball).

En lien avec les avec les initiatives initiées pour augmenter le taux de participation et réduire les barrières au bote, Nike a scellé un partenariat avec l’entreprise de réseau de transport, Lyft, afin d’offrir des réductions aux personnes vivant au sein de communautés qui par le passé ont eu un fort taux d’abstention. En parallèle, l’équipementier américain a aussi annoncé qu’un bureau de vote sera officiellement installé dans les jardins du siège social situé à Beaverton dans l’Oregon.

Mais l’engagement de la marque ne s’arrête pas là puisque plus tôt dans l’année, au moment du 55ème anniversaire du Voting Rights Act, Nike annonça son engagement auprès de Time to Vote, une initiative visant à augmenter le taux de participation des électeurs aux élections américaines. De plus, en vue des élections du mois prochain, Nike a collaboré avec la structure Rock The Vote, qui a mis son expertise technologique au service de la création d’une plateforme digital permettant à la population de s’inscrire pour l’