Florent Manaudou, Perrine Laffont, Pauline Ferrand-Prevot… le Team EDF se renforce avec 15 nouveaux athlètes

Le groupe EDF, Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, intègre 15 nouveaux athlètes à son Team, portant à 28 le nombre total d’athlètes et à 15 le nombre de disciplines représentées. Fondé en 2009, le Team EDF est un collectif d’athlètes engagés, incarnant les valeurs et les engagements environnementaux et sociétaux du Groupe. Composé de 13 femmes, 15 hommes, 12 athlètes handisport et 16 athlètes valides, ce team comptabilise 41 médailles Olympiques et Paralympiques, ainsi que 40 titres de Champion du Monde.

Convaincu que le sport constitue une plateforme unique et inspirante pour faire évoluer les comportements et les mentalités sur les enjeux environnementaux et sociétaux, EDF est engagé depuis plus de 30 ans aux côtés du sport français. Partenaire historique auprès de quatre Fédérations Françaises (Handisport, Natation, Canoë-kayak et Football), Tier One Partner de Londres 2012 et, aujourd’hui, Partenaire Premium de Paris 2024, le Groupe se mobilise pour populariser et encourager le sport pour tous, en cohérence avec ses valeurs de diversité, de mixité, d’inclusion et de performance.

Dans la lignée de sa raison d’être – construire un avenir énergétique neutre en CO₂, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants – le groupe EDF souhaite en particulier contribuer à l’accélération de la transition écologique dans le sport. Le renforcement du Team EDF s’inscrit dans cette ambition.

Les 28 athlètes du team EDF :

Clarisse Agbegnenou (Judo), Fabien Devide (Esport), Marie-Amélie Lefur (Athlétisme Handisport), Arnaud Assoumani (Athlétisme Handisport), Ugo Didier (Natation Handisport), Gwladis Lemoussu (Paratriahlon), Thomas Baroukh (Aviron), Pauline Ferrand-Prevot (Cyclisme), Elodie Lorandi (Natation Handisport), Valentin Belaud (Pentathlon Moderne), Denis Gargaud (Canoé-Kayak), Florent Manaudou (Natation), Alain Bernard (Ambassadeur), Manon Genest (Athlétisme handisport), Maxime Montaggioni (Snowboard Handisport), Charlotte Bonnet (Natation), Laura Georges (Football), Marc-Antoine Olivier (Natation), Julia Chanourdie (Escalade), Maxime Grousset (Natation), Dimitri Pavade (Athlétisme Handisport), Théo Curin (Natation Handisport), Perrine Laffont (Ski de Bosses), Charline Picon (Planche à Voile), Benjamin Daviet (Biathlon Handisport), Angelina Lanza (Athlétisme Handisport), Flora Vautier (Tennis de Table Handisport), Sasha Zhoya (Athlétisme)