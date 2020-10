American Express réaffirme son soutien indéfectible à ses clients dans une nouvelle campagne avec son partenaire, le Paris Saint-Germain

Dans cette campagne conduite avec son partenaire, le Paris Saint-Germain, American Express souhaite également rappeler l’importance de la diversité et de l’inclusion qui, au-delà d’un engagement historique de la marque, constituent les piliers de son organisation et de l’excellence de service qu’elle s’engage à délivrer. En faisant le choix de valoriser au même titre les joueuses de l’équipe féminine et de l’équipe masculine du Club, c’est le pouvoir de l’intelligence plurielle et collective qu’American Express souhaite valoriser dans ce film. American Express et le Paris Saint-Germain partagent en effet cette valeur commune : celle d’envisager l’inclusion et la diversité comme de véritables leviers de performance et de succès, que ce soit en entreprise ou sur le terrain.

« En cette période de crise et face aux incertitudes qu’ils traversent, nous avons à cœur de rappeler à l’ensemble de nos clients que nous sommes là pour eux, en toutes circonstances. Nous sommes particulièrement fiers que ce soit notre partenaire, le Paris Saint-Germain, qui porte notre voix haut et fort. À nos côtés depuis maintenant cinq années, c’est un Club avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs communes, à l’instar de l’inclusion et de la diversité que nous envisageons comme des facteurs de progrès et de réussite. A l’image de la parité et de la diversité des profils représentés dans la campagne, American Express s’attache à déployer un cadre de travail bienveillant et inclusif, gage de l’excellence de service que nous garantissons à nos clients », déclare Caroline Gaye, Directrice Générale d’American Express France.

« Nous sommes particulièrement fiers de cette campagne avec American Express, notre partenaire fidèle depuis 5 saisons, et de son soutien dans ces temps troublés », commente Cynthia Marcou, Directrice sponsoring adjointe du Paris Saint-Germain. « Comme American Express, nous défendons les valeurs de respect, cultivons le sentiment d’appartenance, de solidarité, d’excellence et d’engagement passionné. La lutte contre toutes les formes de discrimination est également un engagement fondamental du Club, et s’exprime tant au travers de sa Fondation que de son travail aux côtés d’associations reconnues, telles SOS Racisme, la LICRA, le Paris Foot Gay ou Sportitude. Au travers de cet engagement et des initiatives en faveur de l’intégration et de l’inclusion menées par sa Fondation depuis 2000, le Paris Saint-Germain œuvre donc au quotidien en faveur de la promotion de la culture éthique, du respect des Droits fondamentaux et du vivre-ensemble : des valeurs au cœur même de cette campagne ».