Avec le livre officiel des 50 ans, une plongée enflammée et décalée dans la grande histoire du Paris Saint-Germain

Pour retracer ses cinq décennies d’existence, le Paris Saint-Germain a partagé avec un collectif d’auteurs issus du média digital Virage le plaisir de raconter avec talent et tout en couleurs la trajectoire du club de la Ville Lumière. Chaque plume a fouillé dans ses souvenirs et convoqué ses émotions pour explorer 50 ans d’histoire à travers les 50 thématiques d’un magnifique ouvrage venu célébrer le demi-siècle du plus titré des clubs français, désormais l’un des plus suivis et admirés du sport mondial.

Au fil des chapitres, les auteurs cultivent leur approche engagée et décalée, d’où transpire leur amour indéfectible du Paris Saint-Germain, autant pour les figures qui en ont fait la gloire (et parfois le désespoir) que pour son temple légendaire du Parc des Princes. 528 pages de passion écrites à l’image du club de la capitale, au croisement d’une délicieuse élégance et d’un grand souffle populaire. 528 pages pour étirer un lien entre une joyeuse équipe d’auteurs/supporteurs et le destin passionnant d’un club. Leur club.

À partir du 05 novembre, le Livre Officiel des 50 ans, rédigé sous la coordination éditoriale du Club, sera dans les librairies et les points de vente du Paris Saint-Germain. Avec une vocation assumée : devenir un objet culte de toutes les générations qui vibrent autour du maillot Rouge et Bleu.

Paris Saint-Germain, le livre officiel des 50 ans du club – Solar Editions – Parution le 05 novembre 2020 – 528 pages