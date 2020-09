Lionel Milesi (Scamark – E.Leclerc) : « Le sujet environnemental est majeur sur le Tour de France »

Pour sa deuxième année de partenariat avec la Grande Boucle, l’enseigne E.Leclerc est présente en force sur les routes du Tour de France avec le sponsoring du maillot à pois et 11 véhicules, soit la plus grande caravane de cette édition 2020. Une caravane spectaculaire qui a nécessité 3500 heures de travail autour de 10 corps de métiers et qui arbore cette année les couleurs de la marque Bio Village à la place de Nos régions ont du talent. Quelles sont les raisons de ce changement ? Comment E.Leclerc poursuit son partenariat avec le Tour de France et avec quels engagements ? Réponse avec Lionel Milesi, directeur de la communication et du digital de la Scarmark.

Bruno Cammalleri : le secteur de la distribution a été fortement mis en avant pendant la crise du Covid-19 en tant qu’activité vitale au bon fonctionnement du pays. En tant que marque appartenant à ce secteur, dans quel état d’esprit êtes-vous pour cette édition 2020 du Tour de France ?

Lionel Milesi : tout d’abord, le partenariat entre E.Leclerc et le Tour de France est un partenariat de long terme qui a été signé en 2019 pour une durée de 5 ans. A partir du moment où les autorités sanitaires ont confirmé que le Tour de France pouvait se tenir, évidemment en respectant des protocoles précis, cela paraissait une évidence pour nous d’être présents. Je pense que les Français ont vraiment envie de positif, de revoir des événements sportifs, et en l’occurrence le Tour de France qui fait partie du patrimoine français. Par conséquent, on se devait d’être présents, et en force avec notre caravane et notre dispositif sur cette édition 2020 forcément très spéciale.

Bruno Cammalleri : après avoir été aux couleurs de Nos Régions ont du Talent en 2019, la caravane E.Leclerc change de marque cette année en étant aux couleurs de Bio Village de Marque Repère. Pourquoi ce changement de stratégie ?

Lionel Milesi : on a décidé d’avoir la marque terroir Nos régions ont du Talent en 2019 sur notre caravane parce qu’elle fêtait ses 20 ans, et dès l’année dernière on savait qu’on allait opérer ce changement pour partir avec la marque Bio Village qui est la deuxième marque bio préférée des Français. C’est donc une marque bien ancrée dans le quotidien des Français, qui propose une large gamme de plus de 750 produits certifiés agriculture biologique, dont 80 % qui sont fabriqués en France. Parcourir le pays avec une marque comme Bio Village, très en lien avec la nature, est apparu comme une évidence pour nous. Sur la caravane, nous distribuons cette année près de 900 000 échantillons qui sont tous certifiés bio. Nous avons des crackers emmental, des galettes pur beurre ou encore des noix de cajou. L’ensemble est emballé dans des emballages recyclables, ce qui est très important pour nous. Cela paraît peu, mais sur l’alimentaire ce n’était pas gagné d’avance, et on a travaillé sur ce sujet dès la fin du Tour de France précédent avec nos fabricants.

Bruno Cammalleri : comment abordez-vous cette question environnementale ?

Lionel Milesi : le sujet environnemental est majeur sur le Tour de France. Nous avons décidé, dès la première année de partenariat, d’avoir une partie de nos véhicules en hybride. Cette année on va encore plus loin avec des échantillons qui sont emballés majoritairement dans du papier, donc recyclables. Et fabriqués en France, comme 80 % des produits Bio Village. La responsabilité sociale et environnementale, c’est un sujet très cher à l’enseigne E.Leclerc qui, rappelons-le, a été la première à supprimer les sacs plastiques des caisses, vingt ans avant la loi. Nous avons aussi créé l’opération « Nettoyons la nature » où le public peut s’inscrire pour collecter des déchets, ce qui s’inscrit dans la lignée de notre politique d’engagement et de RSE.

Bruno Cammalleri : pourquoi E.Leclerc sponsorise le maillot à pois ?

Lionel Milesi : le maillot à pois est très incarné par les coureurs français avec 23 victoires en tout. Mais surtout, c’est le maillot des grimpeurs et de la combativité. La combativité fait partie des valeurs de notre enseigne. Nous sommes un réseau d’indépendants avec des propriétaires de magasins engagés. C’est donc une valeur qui nous parle et tant mieux si ce maillot est incarné par les français !

Bruno Cammalleri : ses pois ne sont plus uniquement rouges depuis 2019…

Lionel Milesi : cela s’est fait naturellement. Nous étions à fond dès la première année et l’organisateur ASO (Amaury Sport Organisation) a été enthousiasmé par tout ce que l’on a proposé. Parmi les modifications du maillot à pois, il y a l’alignement des pois qui étaient en quinconce, et on a effectivement ajouté ce pois bleu et ce pois orange qui font la particularité du maillot à pois Leclerc depuis l’année dernière.

Bruno Cammalleri : quel bilan pouvez-vous faire après la première année de partenariat entre E.Leclerc et le Tour de France ?

Lionel Milesi : nous en sommes à la deuxième année d’un partenariat de cinq ans. Sur la première année, nous avons été très satisfaits du partenariat. Les magasins, que l’on avait habillé de pois rouges étaient également ravis. Nous avions un jeu en magasin qui s’appelait « Le tour de nos régions » qui a récolté 8,4 millions de participations, ce qui était très positif en termes de résultats. Et puis le Tour de France 2019 a été un très bon cru, avec pour nous un très beau vainqueur du maillot en la personne de Romain Bardet et des audiences TV importantes avec 4,4 millions de téléspectateurs. Une très belle performance pour cette première année de partenariat, et nous sommes dans la deuxième avec autant d’enthousiasme.

Bruno Cammalleri : l’esprit populaire du Tour de France, est-ce la raison principale qui a conduit E.Leclerc à devenir partenaire de la Grande Boucle ?

Lionel Milesi : les magasins Leclerc font beaucoup de partenariats et sont souvent sponsors du club sportif local, en rugby, football, cyclisme… C’est la première fois que l’enseigne fait un partenariat national avec un événement sportif. Le Tour de France est un événement gratuit, accessible à tous et complètement en ligne avec les valeurs de l’enseigne d’accessibilité et d’offrir le meilleur au meilleur prix. C’était donc important pour E.Leclerc d’être partenaire d’un événement aussi populaire qui fait partie du cœur des Français et qui est l’événement sportif annuel le plus regardé au monde.

Bruno Cammalleri : comment va se poursuivre le partenariat avec l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque ?

Lionel Milesi : les spectateurs pouvaient l’an passé se mesurer au Tourmalet grâce à un simulateur. En raison des contraintes liées au Covid-19, nous avons digitalisé l’opération sur les réseaux sociaux : il y a un filtre sur Instagram et le hashtag #SommetsDuCoeur, les gens peuvent se prendre en photo et partager ensuite le contenu. On a également souhaité garder sur place une activation pour que le public présent puisse participer. Le principe a été simplifié, sous la forme d’un photocall, où les gens peuvent se faire prendre en photo et repartir avec. L’objectif étant de soutenir cette belle association qu’est Mécénat Chirurgie Cardiaque qui travaille avec beaucoup d’énergie pour une cause qui est extrêmement noble. L’association sauve des enfants qui ont besoin d’une chirurgie cardiaque. Cet engagement avec cette association, qui est présente depuis longtemps sur le Tour, donne encore plus de sens à notre statut de partenaire majeur du Tour de France et du maillot à pois.

Photo titre : crédit DreamArtMedia