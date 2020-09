Je suis une flèche : la nouvelle campagne de la Fédération française de tir à l’arc « pour s’identifier et mieux connaître la discipline »

En cette période de rentrée, la Fédération Française de Tir à l’Arc lance une campagne inspirante pour conquérir de nouveaux licenciés et poursuivre son évolution à un an des Jeux Olympiques de Tokyo.

Imaginée par l’agence de communication FamilySportAgency, et accompagnée de la société de production No-Mad et du groupe de presse Reworld Media, la FFTA a choisi un message qui met en avant les sensations que ses 72 000 licenciés ressentent à chaque fois qu’ils sont face à leur cible. Accessible à tous, le tir à l’arc est un sport individuel qui procure un sentiment de liberté et se pratique principalement en extérieur. Les mesures sanitaires se mettent donc en place de façon tout à fait naturelle, ce qui est un atout majeur pour se lancer et s’inscrire dans un club à une période où des distanciations sociales sont imposées.

A travers une série de 10 profils sélectionnés au sein des 1600 clubs, la FFTA démontre que le tir à l’arc est un sport de précision, qui développe la concentration, la rigueur, la volonté, qui sollicite tous les sens et qui permet d’apprendre à se connaître et à très vite développer son esprit de compétition. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux (site Internet, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube) jusqu’à mi-septembre, ainsi que sur la chaine Sport en France font découvrir l’univers de ses 10 profils de 8 à 65 ans, et ce que le tir à l’arc leur apporte dans leur vie de tous les jours. Un dispositif digital renforcé par une campagne média, en radio sur 107.7 et dans la presse notamment sur Biba, Marie-Claire, Top Santé, Science et Vie Découverte et Dr Good Kids. Chaque club dispose de kits mettant en scène la campagne pour promouvoir le Tir à l’Arc et organiser des week-ends de Portes Ouvertes les 5/6 et 12/13 septembre 2020.