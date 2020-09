La ffgolf aborde la rentrée déterminée à soutenir sa filière et à aller de l’avant. Elle lance à compter d’aujourd’hui et pendant plus d’un mois, une campagne nationale de communication. Objectif : convaincre les Français que le golf est le sport répondant le mieux à leurs aspirations profondes post confinement. Et leur proposer de s’initier dès maintenant dans les clubs.

Dès le début de cette crise, la Fédération, en étroite collaboration avec l’ensemble des groupements professionnels de la filière golf, s’est mobilisée pour défendre les intérêts de ses clubs auprès des Pouvoirs Publics et encadrer la reprise de la pratique du golf dans le plus strict respect des consignes sanitaires. Elle s’est aussi distinguée en déployant, dès le 11 mai dernier, une campagne de communication invitant tous les golfeurs à retrouver le chemin des parcours et à afficher leur pleine solidarité avec leurs clubs.

Ces actions de la ffgolf ont permis d’amortir le choc et ont redonné du souffle aux clubs. Les golfs français résistent. Parfois mieux que certains de nos voisins européens, et malgré le manque à gagner lié à la baisse du nombre de touristes étrangers impactant des structures fortement dépendantes à cette clientèle. Malgré cette résilience, une inaction et une mise en retrait sont jugées dangereuses par la ffgolf qui, après avoir accompagné le retour du jeu dans l’intérêt de ses clubs, souhaite profiter de la rentrée pour parler aux Français et les conduire jusqu’au golf.

« Les Français veulent se reconnecter à la nature. Et la Fédération croit plus que jamais que le golf, sport de nature par excellence, engagé notamment dans un formidable travail pour préserver la très riche biodiversité de ses parcours, a de solides arguments pour séduire de plus en plus de Français. Par ailleurs, les Français expriment également l’envie de se recentrer sur l’essentiel et place la santé comme une de leur principale préoccupation. Le confinement aura notamment permis de prendre conscience du besoin vital de bouger et de faire du sport. Là aussi, le golf a son mot à dire. Il doit se faire entendre. Le golf est bon pour la santé. Même très bon pour tous ceux qui osent franchir les portes de nos clubs » déclare Jean Lou Charon, Président de la ffgolf.

Cette conviction que le golf peut séduire de nombreux Français a conduit la ffgolf à imaginer et lancer une campagne nationale de communication : « Le golf c’est pour la vie ». Un message qui devrait interpeller dans un moment où les Français se recentrent sur l’essentiel. Un message et une initiative qui ont séduit le Royal & Ancient. L’organe qui régit le golf dans le monde a décidé de contribuer financièrement à hauteur de 100 000 € à l’effort fédéral qui s’élève à plus d’un demi-million d’euros. L’investissement témoigne du dynamisme de la Fédération et reflète sa bonne gestion reconnue qui lui permettent d’œuvrer dans l’intérêt de ses clubs et en faveur du développement du golf.

La campagne multicanal est déployée en print, en radio, en affichage et en digital, dans des supports nationaux, mais également régionaux afin de jouer la carte de la proximité et guider les Français vers les golfs situés à proximité de chez eux qui proposeront des initiations. C’est dans ce but d’ailleurs qu’elle a décidé de développer sa présence sur l’application Waze qui compte plus de 14 millions d’utilisateurs actifs par mois en moyenne.