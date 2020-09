Monza 2020 : le jour de gloire de Pierre Gasly

24 ans après la victoire d’Olivier Panis au Grand Prix de Monaco 1996. Il y a 24 ans ! Soit l’âge de Pierre Gasly, vainqueur dimanche 6 septembre 2020 du Grand Prix d’Italie de Formule 1 sur le mythique circuit de Monza au volant de son AlphaTauri motorisée par Honda. Pas de sponsoring, d’activation ou de campagne marketing dans cet article, juste le plaisir et l’émotion pure d’avoir pu revoir, 8876 jours après, la victoire d’un pilote Français en Formule 1.

Pierre Gasly partait 10ème sur le grille de départ d’un Grand Prix, qui comme tant d’autres, semblait promis à Mercedes, ou éventuellement à Max Verstappen. Mais voilà, le pilote normand aura su profiter de la neutralisation de la course suite à l’abandon de Kevin Magnussen pour effectuer un pit stop « au bon moment », juste avant l’intervention de la voiture de sécurité. Alors que Lewis Hamilton, lui, est rentré alors que la pitlane était fermée. L’anglais fut alors sanctionné d’un stop and go de 10 secondes. Une éternité en Formule 1. Il finira 7ème de la course. Une faute de l’écurie Mercedes, c’est rarissime et il faut savoir en profiter. Mais la stratégie et l’opportunisme ne suffisait pas. Encore fallait-il gérer le restart après le drapeau rouge provoqué par l’accident de Charles Leclerc, et surtout résister 23 tours lors de la seconde partie de la course à la McLaren de Carlos Sainz, qui lui aussi voulait son premier succès en F1. Avec une parfaite gestion de ses pneus mediums, un mental d’acier et une vélocité impressionnante, Pierre Gasly aura tout fait pour que son rival espagnol ne soit jamais dans sa zone de DRS.

Lorsque la Marseillaise a retentit, on a bien sur repensé à son parcours forgé à « l’école Red Bull ». A Monaco 1996 et Olivier Panis, à son titre GP2 en 2016, à son premier Grand Prix (Malaisie 2017), et surtout à sa renaissance chez AlphaTauri après son injuste éviction de Red Bull à l’été 2019. Et puis à son avenir, qui s’annonce brillant, à l’heure où le pilote normand, 8ème du classement pilotes, possède 39 points d’avance sur son équipier Daniil Kvyat… Bravo Pierre et merci pour toutes ces émotions.

Le final du Grand Prix d’Italie a été suivi par 1.24 million de téléspectateurs sur Canal+, avec une moyenne à 841 000.

Voici un florilège de réactions récoltées par Canal + :