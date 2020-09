Skidress devient le nouvel équipementier officiel de la Fédération Française des Sports de Glace

Skidress, marque de sport française, créée en 1930, devient l’équipementier officiel de la Fédération Française des Sports de Glace pour les 2 prochaines saisons.

Skidress fournira les équipements officiels des Equipes de France seniors et juniors (plus de 180 athlètes) qui représenteront la Fédération Française des Sports de Glace sur le circuit international (Coupes du Monde, Championnats d’Europe, Championnats du Monde et Jeux olympiques).

Les Sports de Glace incarnent l’esthétisme, la technique et la précision mais aussi l’audace, des valeurs communes à Skidress qui, à travers ses produits et son expérience, allie raffinement, qualité et élégance à la française.