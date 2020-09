Rentrée sportive : le CNOSF se mobilise pour les clubs

Suite au Covid 19 et à l’impact de cette crise sur le monde du sport, le CNOSF et l’ensemble du mouvement sportif se mobilisent pour accompagner la rentrée sportive 2020. Les Françaises et les Français ont mesuré l’importance du sport durant la phase de confinement et il convient aujourd’hui de les accompagner à reprendre le chemin des clubs. Afin de favoriser la relance de l’activité sportive encadrée, le CNOSF, représentant légal du mouvement sportif, met en place différentes actions afin de soutenir les clubs dans cette reprise :

-Une opération de collecte de dons défiscalisables : Soutiens Ton Club

-Une plateforme digitale innovante de recensement des clubs fédérés : monclubpresdechezmoi.com

-La Carte Passerelle pour permettre aux jeunes de tester gratuitement plusieurs sports

-La Campagne de communication nationale : #JAILESPRITCLUB pour soutenir la reprise de l’activité et le retour dans les clubs

Ces actions d’accompagnement s’inscrivent dans le cadre d’un plan de relance général pour le sport, avec un ciblage particulier vers les clubs et les fédérations qui jouent un rôle essentiel en termes d’emploi, de formation, d’éducation et de lien social. Portées par le mouvement sportif, elles complètent le dispositif spécifique du plan de relance annoncé par le Gouvernement en soutien au secteur du sport, à hauteur de 120 millions d’euros sur 2 ans. Une décision en faveur des clubs, des fédérations, de l’emploi et de l’investissement au profit des équipements sportifs dont se félicite le mouvement sportif.

Enfin, l’action des clubs sportifs fédérés consistera à proposer une pratique encadrée des disciplines sportives afin de renouer avec leurs adhérents, tout en mettant en place un maximum de garanties en terme sanitaire.

SOUTIENS TON CLUB

Dès le mois de mai, la plateforme de recueil de dons déductibles d’impôts Soutiens ton Club a été lancée avec la Fondation du sport français, le CPSF et le Ministère des Sports. Cette opération solidaire a déjà récolté plus de 770 000 euros à date. Les clubs sont invités à s’inscrire en ligne sur la plateforme et à mobiliser leur réseau pour se constituer une cagnotte.

MON CLUB PRES DE CHEZ MOI

Lors de l’Assemblée générale du CNOSF, le 29 juin dernier, a également été lancée la plateforme Mon Club Près de Chez Moi, la première plateforme digitale du mouvement sportif exclusivement ouverte aux clubs fédérés et à destination du grand public. Elle recense, en cette rentrée, plus de 151 000 clubs sportifs, partout en France, proposant toutes les disciplines et rendant ainsi le sport accessible à tous en quelques clics ! Depuis son lancement, la plateforme comptabilise déjà plus de 78 000 visiteurs uniques dont 50 000 depuis début août.

CARTE PASSERELLE

L’opération Carte Passerelle permet à des jeunes écoliers de CM1 et CM2 licenciés d’une fédération sportive scolaire (USEP ou UGSEL) de tester gratuitement, à la rentrée scolaire, les sports de leur choix, au sein de clubs participant à l’opération et répertoriés sur la plateforme monclubpresdechezmoi.com. L’objectif est ainsi de favoriser la prise de licence dans un club sportif fédéré pour y effectuer une pratique plus assidue et durable. Fort du succès de la phase expérimentale en 2019, menée en 2019 dans les 3 départements des Bouches du Rhône, de la Haute Vienne et de l’Orne auprès d’un public de près de 30 000 élèves, l’opération est étendue au niveau national entre le 1er septembre et le 17 octobre 2020. Cette première phase de test a donné des résultats très concluants tant en termes de mobilisation des clubs que de satisfaction des jeunes écoliers. Ainsi, concernant les non licenciés, près d’un jeune bénéficiaire de la Carte Passerelle sur deux a transformé l’essai en prenant ensuite sa première licence dans un club sportif.

CAMPAGNE NATIONALE #JAILESPRITCLUB

Le CNOSF et le mouvement sportif français lancent ce jour une campagne de communication nationale ayant pour but de mettre en valeur l’Esprit Club. Cette campagne a été bâtie autour d’un mot d’ordre fort qui permet à tous les profils de revendiquer leurs attentes, leurs aspirations, leurs valeurs, celles-ci trouvant naturellement leur aboutissement dans l’Esprit Club. « #JAILESPRITCLUB » est une manière de déclarer haut et fort son esprit de compétition, son esprit d’équipe, son esprit de combativité, son esprit de dépassement de soi mais aussi son esprit de partage, son esprit solidaire, etc… Cette campagne de communication est mise à disposition des fédérations, des clubs mais aussi des collectivités locales. Cette campagne est déclinée de la manière suivante :

-Spots TV : diffusion sur France Télévisions et Sport en France à partir du 10 septembre

-Spots radio : diffusion sur RMC durant tout le mois de septembre

-Campagne print

-Campagne réseaux sociaux