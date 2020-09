Tour de France 2020 : quelles activations pour Domitys ?

Pour sa 3ème année de présence dans la caravane, avec 4 véhicules engagés, 8 salariés Domitys et 16 caravaniers, Domitys propose cette année encore plusieurs activations sur le Tour. A commencer par une nouveauté : 400 000 porte-clés reprenant le design de Henri et Domi, le couple emblématique de la caravane Domitys. A noter que tous les véhicules Domitys ont été dessiné par les salariés dans le cadre d’un concours interne en amont de la première participation de Domitys sur le Tour de France en 2018.

Parmi les activations proposées par Domitys cette année, l’exposition gratuite et ouverte à tous « La Magie du cyclisme » qui promet à tous les connaisseurs un moment riche en émotions et à tous les novices la découverte d’objets cultes qui ont marqué l’histoire du cyclisme et du Tour de France. Mise en scène par l’ancien coureur cycliste et directeur de course français, Jean-François Pescheux, cette exposition revient sur un siècle de moments forts sur les routes du Tour à travers de très nombreuses pièces de collection uniques (maillots, vélos, photos, affiches…), comme un maillot d’Eddy Merckx de sa grande époque chez Molteni, au maillot Jaune de Philippe Gilbert sur le Tour 2011, en passant par le vélo de contre-la-montre de Sandy Casar (FDJ.com) ou encore aux livres de route des années 50-60. Ces expositions sont dans les résidences Domitys de Lyon, Perignat, La Tremblade, Montluçon depuis le 2 août et jusqu’au 20 septembre.

Par ailleurs, Domitys propose une visite de la caravane en résidence. Comme l’année dernière, la caravane Domitys rend visite aux résidents lors du passage à proximité des résidences de Toulouse (4/09), Poitiers (9/09) et Lyon (12/09), tout en respectant les règles dûes à la situation sanitaire.

Sur participation libre, au mois d’août, les résidents ont été invités à pédaler sur des vélos dans les espaces sport des résidences. L’ensemble des kilomètres parcourus a été cumulé et devra atteindre les 12 000 km pour financer l’opération d’un enfant atteint d’une maladie cardiaque en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Domitys a aussi organisé pour la deuxième fois un escape game sur le Tour de France. Par le biais d’un concours en interne où il fallait imaginer une nouvelle activité sur le thème du Tour, le projet gagnant fut cet escape game. Il sera de retour dans les résidences où le défi consiste à retrouver les plans manquants pour sauver l’étape du jour.

