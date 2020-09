beIN SPORTS consolide son large panel de sports et prend rendez-vous pour l’Euro et la Ligue des Champions

Championnats espagnol, italien, allemand et turc, D2 et coupes anglaises, les 2 plus belles affiches de chaque journée de Ligue 2 BKT (samedi à 15h et lundi à 20h45), les matchs du Paris Saint-Germain Féminin en Ligue des Champions Féminine, ligue des champions africaine, éliminatoires du Mondial 2022 de la Zone Amérique du Sud, le foot reste un axe structurant de la chaîne beIN SPORTS qui entame sa 9ème saison.

Et ce n’est pas tout. beIN prend d’ores-et-déjà rendez-vous pour l’Euro 2020 (du 11 juin au 11 juillet 2021) avec l’intégralité des 51 matchs dont 28 en exclusivité, puis la Ligue des Champions dès août 2021. Ce sera le grand retour de la Champions League sur son antenne après la période 2012-2018. A suivre 104 matchs en direct et en exclusivité, un multiplex dédié, et la rediffusion de l’intégralité des matchs.

Pour ceux qui n’aiment pas le ballon rond, le panel de sports diffusés par beIN SPORTS reste toujours aussi puissant, notamment avec les Sports US et le dénouement de la saison de NBA du 30 septembre au 13 octobre avec le NBA Finals. beIN Sports vient d’officialiser un nouveau partenariat avec la NFL jusqu’en 2023, une compétition qu’elle diffuse depuis 2012. Au programme : 3 rencontres chaque semaine en direct, et le dimanche dès 19h le Multiplex NFL Red Zone, sans oublier les finales de conférence et le Super Bowl le 7 février 2021. La Major League Baseball sera à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS avec les 2 meilleures affiches de chaque journée ainsi que les Playoffs et les World Series du championnat américain de baseball.

Coté hand, beIN diffusera la Lidl Starligue (les trois meilleurs matchs de chaque journée), le Final 4 de la Ligue des Champions, les matchs de préparation des Bleus (5 et 11 novembre face à la Belgique et la Grèce) et les qualifications des Bleues pour l’EHF Euro 2020 le 25 et 29 septembre face à la Turquie et l’Islande. Un Championnat d’Europe féminin de Handball qui sera d’ailleurs à suivre sur beIN SPORTS, avec l’intégralité du parcours de l’équipe de France (tenante du titre) en direct et en exclusivité. Un mois plus tard ce sera au tour des messieurs avec la 27e édition du Championnat du Monde de Handball en Égypte.

L’offre de la chaîne reste aussi alléchante en tennis (tous les tournois WTA Premier, WTA Finals, Wimbledon, ATP Cup, Fed Cup, Coupe Davis), en rugby (coupes d’Europe, tournée d’automne de l’Irlande, de l’Ecosse, du Pays de Galles, de l’Argentine, rugby à XIII) ainsi qu’en natation (Championnat Elite Hiver à St Raphaël, Championnat de France Elite à Chartres, championnats d’Europe de natation à Budapest, FINA Swimming World Cup, World Swimming Championships 25M d’Abu Dhabi). Une offre « multisports » qui monte à 11 sports avec également de la boxe, du tennis de table et du jumping.

Coté incarnations, malgré les départs d’Anne-Laure Bonnet, Smaïl Bouabdellah, Thibault Le Rol et Julien Brun vers Telefoot, beIN pourra toujours compter sur des visages phares comme Florian Genton (Football Show, le lundi et le vendredi de 18h30 à 20h), Darren Tulett (Champions Arena, chaque week-end), Claire Arnoux (Salon VIP, le mardi et le jeudi à 19h) et bien sur la team NBA avec Mary Patrux, Xavier Vaution, Rémi Reverchon, Jacques Monclar, Eric Micoud et Chris Singleton (NBA Extra du lundi au vendredi à 12h45).

On suivra également de près cette saison le retour du Club du Dimanche (19h-23h) le 13 septembre avec Alexandre Ruiz et l’arrivée dès le 19 septembre de beIN CENTER, nouveau rendez-vous d’infotainment confié à Vanessa Le Moigne, chaque dimanche : « une nouvelle continuité antenne multisports pour suivre en direct tout ce qui se déroule sur les antennes de beiN » précise la chaîne.