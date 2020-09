La chaine L’équipe, nouveau diffuseur du basket-ball français !

À partir du 25 septembre, la chaine L’Équipe proposera le meilleur du basket français, avec la Jeep® Élite, des rencontres de la Ligue Féminine de Basket ainsi que les finales de la Coupe de France masculine et féminine. Un dispositif enrichi d’une offre numérique sur le site L’Équipe, qui diffusera un match supplémentaire chaque samedi soir, marquant ainsi le grand retour du basket français en clair.

À chaque journée, la chaine disposera du 1er choix, le lundi à 21h et programmera également une rencontre supplémentaire pour chaque journée dès que la grille le permettra.

Les trois premières affiches au programme sont JDA Dijon – LDLC ASVEL Lyon Villeurbanne le vendredi 25 septembre à 21h comptant pour la première journée, suivie lundi 28 septembre de Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez face au Mans Sarthe Basket à 21 h pour la deuxième journée et AS Monaco Basket – Chorale de Roanne le samedi 3 octobre à 19h pour la J3. Au total, la chaine L’Équipe proposera donc au minimum 40 matches sur l’ensemble de la saison, accessibles à tous (saison régulière et playoffs).

De la même manière, une rencontre sera diffusée en direct (soit 34 matches au total), chaque samedi à 20h sur le site L’Équipe.fr. Le site proposera également les résumés de toutes les rencontres. La LFB, le championnat de France de basket féminin, sera aussi l’honneur avec les meilleures affiches de la saison régulière et les finales de la saison 2020-2021 à suivre sur la chaine L’Équipe. D’autres rencontres seront disponibles en numérique, sur le site L’Équipe. Enfin, les finales de coupe de France masculine et féminine seront également à vivre sur la chaine L’Équipe.

Bref, vous l’aurez compris le média l’équipe met donc à sa disposition la quasi-intégralité de son écosystème digital pour faire rayonner ce nouveau partenariat avec la Ligue Nationale de Basket afin, on l’espère pour les deux parties, de faire naître la passion du basket-ball et recruter de nouveaux licenciés d’une part et développer le volume d’abonnés d’autre part.

Jean-Louis Pelé, directeur général du Groupe L’Équipe, a déclaré :

« L’arrivée du basket sur la chaine L’Équipe, c’est le grand retour du basket en clair à la télévision. Une très bonne nouvelle pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui suivent les compétitions d’un des sports français les plus populaires. Autre bonne nouvelle pour les fans de basket, un match supplémentaire de la Jeep® ÉLITE sera diffusé sur notre site chaque samedi soir avec dans la foulée une mise en ligne de l’ensemble des résumés de la journée de championnat. Encore une fois la complémentarité de la chaine L’Équipe et du site L’Équipe jouera pleinement son rôle. Cette convergence entre nos supports permet à notre groupe de mettre en place des offres alléchantes et complètes, elle est un axe de développement que nous consoliderons ces prochains mois. Enfin, l’arrivée du basket confirme la bonne santé de notre chaîne qui continue de progresser à tous les niveaux. Je remercie l’ensemble des équipes qui participent, pas à pas, à son développement. »

Jérôme Saporito, directeur de la chaine L’Équipe, a ajouté :

« Avec cette acquisition, la chaine L’Équipe franchit un nouveau palier en devenant la chaine du basket français. Chaque lundi, en prime time, nous proposerons en clair une affiche de la Jeep® ÉLITE, qui sera l’un des feuilletons majeurs de notre antenne aux côtés du cyclisme, du biathlon et du football. Les matchs de la LNB et les finales de Coupe de France viennent renforcer cette offre basket que nous sommes fiers et heureux de proposer à nos téléspectateurs. »»

Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall, s’est lui aussi exprimé à ce sujet :

« Nous souhaitions une évolution du périmètre des droits de diffusion de nos championnats masculin et féminin pour un plus grand accès aux fans et accroître notre visibilité. C’est un choix volontaire de notre part, il y avait d’autres options. Ce partenariat avec L’Équipe s’inscrit dans cette stratégie et j’en suis ravi. Nos relations avec L’Équipe sont excellentes et je tiens à remercier Jean-Louis Pelé et ses équipes de leur confiance et de leur investissement à nos côtés. »

Alain Béral, Président de la Ligue Nationale de Basket :