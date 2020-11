Vendée Globe : le nouveau clip original d’Initiatives-Cœur avec Sam Davies en mode Lego

A l’heure du Vendée Globe 2020, le réalisateur Maxime Marion – dont les brickfilms font le buzz sur internet – a signé pour Initiatives-Cœur un nouveau clip d’animation Lego pour le moins original et réussi. Dans une mise en scène millimétrée, on y voit Sam Davies, ou plutôt sa figurine, prendre le départ du Vendée Globe avec son ours Mécénat Chirurgie Cardiaque, croiser des dauphins, des jolis couchers de soleil et… Jack Sparrow, tout en collectant au fur et à mesure de l’argent via les clics sur les réseaux sociaux du bateau pour sauver des enfants malades.



Depuis plusieurs années, Initiatives-Cœur propose au public la figurine Lego Sam Davies ainsi que le bateau Lego Initiatives-Cœur. Vendus aux prix respectifs de 4,99€ et 29,90€, ils permettent de lever de l’argent pour Mécénat Chirurgie Cardiaque pour sauver des enfants.

En effet, 1€ est reversé à l’association pour chaque figurine achetée, somme qui monte à 5€ pour chaque voilier acquis. Que ça soit en ligne ou sur le stand Initiatives-Cœur des villages départ des grandes courses, ils rencontrent un formidable succès. Devant cet engouement, Initiatives-Cœur a souhaité cette année aller encore plus loin en sollicitant Maxime Marion pour la réalisation d’une vidéo teaser mettant en scène la figurine et le bateau. Le réalisateur s’est prêté au jeu avec enthousiasme, entouré de 2 collaborateurs. En voici le making of !